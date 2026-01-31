Sta per andare in onda una puntata speciale di “Don Matteo 15” con Suor Costanza, uno dei personaggi più amati di “Che Dio ci Aiuti”. La fiction torna in tv per un episodio particolare, e i fan non vedono l’ora di seguirla.

Sta per andare in onda una puntata speciale di “ Don Matteo 15 ” che vedrà nel cast Suor Costanza, una delle protagoniste più amate di “ Che Dio ci Aiuti “. Scopriamo insieme di cosa parlerà l’episodio e quando andrà in onda in tv. Don Matteo 15, arriva Suor Costanza: quando in tv. “Don Matteo 15” si conferma essere una delle fiction più seguite in casa Rai. Anche la quarta puntata, andata in onda giovedì 29 gennaio 2026, ha fatto registrare buoni ascolti incollando davanti allo schermo quasi 4 milioni di spettatori per il 23,4% di share. Ascolti che sono destinati ad aumentare con l’arrivo nel cast di Suor Costanza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Don Matteo 15, puntata speciale con Suor Costanza: quando in tv

Approfondimenti su Don Matteo 15

La puntata di Don Matteo 15 trasmette tensione e suspense.

Con l’arrivo del 2026, torna su Raiuno “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione, in programma dall’8 gennaio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Don Matteo 15

Argomenti discussi: Don Matteo 15, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio; Stasera in tv Don Matteo 15: il maresciallo Cecchini è in missione per conto del Capitano; Nella terza puntata di Don Matteo 15 fervono i preparativi per il fidanzamento di Diego e Giulia; Don Matteo 15, la trama del quarto episodio.

Don Matteo 15, puntata speciale con Suor Costanza: quando in tvDon Matteo 15, puntata speciale con Suor Costanza (interpretata da Valeria Fabrizi): quando in tv e anticipazione degli epidosi ... superguidatv.it

Don Matteo 15 anticipazioni quinta puntata del 5 febbraioGiovedì 5 febbraio, in prima serata su Rai 1, va in onda la quinta puntata della stagione 15 di Don Matteo, uno degli appuntamenti più attesi della fiction italiana. L’episodio, dal titolo Il buon ... daninseries.it

#StriscialaNotizia crolla negli ascolti e #DonMatteo stravince la serata Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com