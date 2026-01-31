Dodici mesi dopo ancora un trionfo a Passo San Pellegrino | Oggi nessuno poteva sorpassarmi Galli insuperabile bis in Val di Fassa

Dodici mesi dopo aver scritto la storia, Jole Galli torna sul podio a Passo San Pellegrino. La sciatrice italiana ha dominato ancora, dicendo di sentirsi insuperabile. Nessuno poteva sorpassarla, e anche questa volta ha dimostrato di essere al vertice dello skicross.

"Oggi sentivo che nessuno poteva sorpassarmi". Dodici mesi dopo una vittoria storica – la prima di una donna azzurra nello skicross –, Jole Galli trionfa ancora a Passo San Pellegrino, in Val di Fassa. Una trentenne in forma olimpica ad appena una settimana dai giochi, quando gareggerà sotto casa, a Livigno. Prima in ogni singolo turno, l'azzurra non ha calato il ritmo nemmeno in quello decisivo. Brava a uscire davanti a tutte dalla sessione di partenza, per poi involarsi verso il traguardo, resiste al tentativo di ritorno della francese Marielle Berger Sabbatel, costretta però ad accontentarsi della piazza d'onore, con la canadese Marielle Thompson terza.

