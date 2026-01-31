Docente sorpreso in bagno a baciare studentessa di 16 anni assolto | ha dimostrato di essere realmente innamorato

La Corte di Appello di Milano ha assolto un ex insegnante di Lissone, che era stato accusato di aver compiuto atti sessuali con una studentessa di 16 anni. La decisione arriva dopo che il docente, ora in pensione, ha dimostrato di essere sinceramente innamorato della ragazza. La vicenda era diventata pubblica quando lo scorso anno era stato sorpreso in bagno mentre baciava la studentessa.

La Corte di Appello di Milano ha assolto un ex professore di Lissone, oggi in pensione, accusato di atti sessuali con una studentessa sedicenne. I giudici hanno stabilito che il fatto non sussiste, capovolgendo la condanna a tre anni e nove mesi emessa dal Tribunale di Monza nel 2024. L’episodio risale al 2019: un altro alunno aveva sorpreso l’insegnante nei bagni della scuola mentre baciava la ragazza. A distanza di cinque anni, dopo quattro ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza di assoluzione. Durante le prime fasi del processo, l’uomo aveva voluto chiarire la propria posizione. Aveva raccontato di essersi “innamorato” della studentessa e di aver pensato seriamente di costruire un futuro insieme a lei.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Lissone Professore Trovato a baciare una studentessa di 16 anni: professore assolto dall’accusa di abusi sessuali Un professore di 65 anni, accusato di aver baciato una studentessa di 16 anni, è stato assolto in appello. Professore beccato a baciare una studentessa nei bagni della scuola, assolto in appello: «Era innamorato» Un professore di 65 anni di Lissone, condannato in primo grado per aver baciato una studentessa nei bagni della scuola, è stato assolto in appello. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Lissone Professore Argomenti discussi: Docente sorpreso in bagno a baciare studentessa di 16 anni, assolto: ha dimostrato di essere realmente innamorato. Professoressa minacciata e aggredita dalla madre di un'alunna: «Me la paghi per non averla mandata in bagno»Le minacce, poi le urla e la richiesta di soccorso al 118. L'ultimo episodio di violenza ai danni di un docente arriva dalla scuola media Marco Pacuvio di Brindisi. Vittima la professoressa di ... quotidianodipuglia.it Assolto docente condannato in primo grado per abusi sessuali su minore. Nel 2019 era stato sorpreso nei bagni mentre baciava una 16enne #ANSA x.com La Corte ha inoltre disposto che la somma di 10mila euro, già versata dal docente alla minore come provvisionale, gli venga restituita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.