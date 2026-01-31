Djokovic trionfa con determinazione assoluta Sinner si arrende all’esperienza in una finale da inciso storico

Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2026 in modo netto, battendo Jannik Sinner con tre set facili. La partita è stata una dimostrazione di forza e esperienza, con Djokovic che ha dominato dall’inizio alla fine. Sinner ha provato a resistere, ma alla fine non è riuscito a contrastare l’atteggiamento deciso del rivale. La vittoria di Djokovic aggiunge un altro capitolo alla sua lunga carriera e lascia il segno nella storia del tennis.

Novak Djokovic ha chiuso con una vittoria senza appello la finale degli Australian Open 2026, imponendosi su Jannik Sinner con un punteggio di 6-3, 6-2, 6-4 in una partita che ha segnato un punto di svolta nella storia del tennis moderno. Il match, disputato sul cemento di Melbourne Park, si è rivelato un confronto di forze ben distinte: da una parte il serbo, 35 anni, che ha dimostrato di possedere ancora un'intelligenza tattica e una resistenza fisica che pochi rivali riescono a eguagliare; dall'altra il giovane italiano, 23, che ha tentato di affrontare la sfida con determinazione ma ha ceduto sotto la pressione di un avversario che ha saputo gestire ogni fase del match con lucidità implacabile.

