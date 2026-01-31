Novak Djokovic ha dominato il giorno, non solo nel tennis. Con una performance che ha lasciato tutti senza parole, ha messo in fila campioni di altri sport come Bolt, Messi, Maradona e Muhammad Ali. La sua vittoria ha fatto parlare di sé anche oltre il campo da gioco, dimostrando di essere molto più di un semplice tennista.

Novak Djokovic. È lui il protagonista di giornata e non solo di giornata. Ha segnato lo sport ieri, non solo il tennis. Lui, 38 anni, 39 a maggio, ha battuto in cinque set il 24enne Jannik Sinner. Lo ha battuto dopo che l’azzurro aveva vinto – e anche facilmente – gli ultimi cinque match. Tutto era cambiato da quella semifinale di Coppa Davis in cui Sinner annullò tre match-joint al serbo. Fu il momento in cui si schiuse il bozzolo. È questo lo sport. Deve scattare quel qualcosa che ti rende consapevole dei tuoi mezzi. Lasci indietro l’insicurezza e ti incammini per nuovi sentieri. È accaduto a Sinner che ha vinto gli Australian Open, gli Us Open, Wimbledon, è diventato numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Djokovic è al livello di Bolt, di Messi, di Mara­dona, di Moham­med Ali (Cazzullo)

Approfondimenti su Djokovic Sport

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Djokovic Sport

Argomenti discussi: Sinner sconfitto in semifinale da Djokovic. Contro Alcaraz in finale domenica giocherà il serbo; Djokovic: Sinner e Alcaraz livello super, ma si possono battere; Sinner, schiaffo di realtà: Djokovic è il più grande di tutti i tempi, mi ha dato una lezione; Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6: Jannik spreca e perde al quinto set, Djokovic esulta e va in finale con Alcaraz.

Djokovic è al livello di Bolt, di Messi, di Mara­dona, di Moham­med Ali (Cazzullo)Djokovic da bam­bino si trovò di fronte nel bosco un lupo vero che lo guardò negli occhi e poi indie­treggiò. Crebbe sotto le bombe ... ilnapolista.it

Australian Open: infinito Djokovic, batte Sinner e sfida AlcarazJannik Sinner esce battuto dalla semifinale dell'Australian Open al cospetto di Novak Djokovic, pagando a carissimo prezzo le occasioni perse. Tante, troppe, soprattutto nei momenti decisivi di una pa ... ansa.it

Domanda: “Sei rimasto sorpreso dal livello di Novak Djokovic” Jannik Sinner: “No. Ha vinto 24 Slam. È il più grande di tutti i tempi e ce lo ha ricordato. Prenderò questa partita come una lezione.” #AusOpen - facebook.com facebook

#Djokovic “La più bella vittoria per me degli ultimi due anni, non capita spesso ma sono senza parole” Credo sincere queste poche parole dicano tanto. Ha over performato mantenendo questo livello al di sopra del suo livello attuale tenendo per ore e giocand x.com