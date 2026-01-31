Divieto di vetro e lattine Vignali attacca | Nel 2025 zero sanzioni ordinanza mai applicata

Da parmatoday.it 31 gen 2026

La Polizia Locale non ha mai applicato l’ordinanza di divieto di vetro e lattine, anche se il sindaco aveva previsto sanzioni dal 2025. In tutto l’anno, nessuno ha pagato per aver violato le regole. Vignali critica questa mancanza di interventi e punta il dito contro la mancata applicazione delle sanzioni.

Zero. Non è il grado alcolico, ma il numero delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale nel corso di tutto il 2025 per la violazione dell’ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande in vetro e lattina. Nessuna multa, nemmeno una. Il dato emerge dalla risposta ufficiale a un accesso agli.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

