Divieto di vetro e lattine Vignali attacca | Nel 2025 zero sanzioni ordinanza mai applicata

La Polizia Locale non ha mai applicato l’ordinanza di divieto di vetro e lattine, anche se il sindaco aveva previsto sanzioni dal 2025. In tutto l’anno, nessuno ha pagato per aver violato le regole. Vignali critica questa mancanza di interventi e punta il dito contro la mancata applicazione delle sanzioni.

Zero. Non è il grado alcolico, ma il numero delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale nel corso di tutto il 2025 per la violazione dell’ordinanza del sindaco che vieta la vendita di bevande in vetro e lattina. Nessuna multa, nemmeno una. Il dato emerge dalla risposta ufficiale a un accesso agli.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Vignali Ordinanza Fiorentina-AEK Atene: divieto di vetro, lattine e alcolici. Settore ospiti esaurito Capodanno a Bari 2026, firmata l’ordinanza sicurezza: stop a vetro, lattine e spray urticanti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vignali Ordinanza Argomenti discussi: Fiamma Olimpica a Bergamo, scatta il divieto su vetro e spray urticanti; Il 2 febbraio la Fiamma Olimpica in città: divieto di vendita e possesso di bottiglie in vetro e spray urticanti; Carnevale di Viareggio, scatta il divieto di contenitori di vetro e bombolette spray; FIAMMA OLIMPICA: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE E ALIMENTI IN VETRO. FIAMMA OLIMPICA: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE E ALIMENTI IN VETROLECCO – Il Comune di Lecco informa che dalle 17 alle 20.30 di domenica 1° febbraio, in occasione del passaggio della Fiamma olimpica, sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in conte ... lecconews.news Fiamma Olimpica a Bergamo, scatta il divieto su vetro e spray urticantiIn occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio d i lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza ... ecodibergamo.it A Santarcangelo fervono i preparativi per la grande festa di Carnevale di domani (domenica 25 gennaio): il programma della giornata, le info su viabilità e sosta, divieto di consumo bevande in vetro e utilizzo di botti e fuochi pirotecnici tinyurl.com/ycxu8khz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.