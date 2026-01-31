Divide il ponticino sul Cavalciotto L’associazione | Richiesta insensata

L’associazione Il Cavalciotto di Santa Lucia si dice sorpresa per la proposta di costruire una passerella che colleghi le due sponde del Gorone. Aveva già raccolto alcune firme, ma la considera una richiesta senza senso. La loro reazione arriva pochi giorni dopo che alcuni cittadini hanno avviato una petizione per realizzare il ponte, ritenendolo utile per migliorare la collegabilità tra le zone. L’associazione invece mette in dubbio la necessità dell’opera e si oppone alla sua realizzazione.

L'associazione ' Il Cavalciotto di Santa Lucia ' esprime forte stupore per la raccolta firme a sostegno della realizzazione di una passerella di collegamento tra le due sponde del Gorone. Un'iniziativa che, secondo i volontari, rischia di accendere i riflettori sull'ultimo tassello di un percorso che invece dovrebbe partire da ben altre priorità: la messa in sicurezza e la tutela di un'area oggi considerata fragile e fortemente degradata. L'associazione nasce nel 2012 proprio per difendere il Cavalciotto, opponendosi al progetto di una centrale idroelettrica che avrebbe snaturato completamente il luogo, cancellando la cascata e i macchinari ottocenteschi custoditi nel Casotto dei Calloni.

