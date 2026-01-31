ditte fantasma stretta nel 2025 sulle partite iva

La polizia locale di Montemurlo intensifica i controlli contro le ditte fantasma. Nel 2025, gli agenti hanno verificato numerose partite Iva sospette, puntando a smascherare chi lavora in modo illecito. L’obiettivo è assicurare legalità e correttezza nel settore, evitando che aziende irregolari aggirino le regole fiscali. La lotta alle ditte fantasma resta una priorità per le forze dell’ordine, che promettono di proseguire con fermezza anche nei prossimi mesi.

Controlli contro le ditte fantasma. Legalità ed equità sono le parole chiave che sintetizzano l'attività della polizia locale di Montemurlo nel 2025. Un capitolo rilevante ha riguardato i controlli mirati sulle nuove Partite Iva, svolti in virtù della convenzione tra il Comune di Montemurlo e la Camera di Commercio di Prato. In questo ambito sono state effettuate 12 uscite, con la verifica di 49 nuove posizioni: in nove casi le ditte controllate sono risultate inesistenti. Un'attività che ha consentito di intercettare situazioni anomale fin dalle fasi iniziali, contribuendo a garantire condizioni di concorrenza leale e trasparenza nel tessuto economico locale.

Una nuova stretta sulle partite IVA mira a contrastare irregolarità e abusi.

Salvini ha annunciato che nel 2025 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 24%, evidenziando miglioramenti nella sicurezza delle stazioni.

