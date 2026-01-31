Dissesto fu strategia politica per ottenere vantaggi sulla pelle dei cittadini
La decisione di chiudere in modo amichevole il contenzioso tra il Comune di Frignano e la Iacp riaccende le polemiche. La questione degli alloggi di via Madonna di Loreto diventa il centro del dibattito sulla solidità finanziaria dell’amministrazione. La gente si domanda se questa strategia abbia davvero portato vantaggi o se invece abbia solo peggiorato la situazione economica del Comune.
La recente definizione bonaria del contenzioso con la Iacp per gli alloggi di via Madonna di Loreto riapre con forza il dibattito sulla tenuta finanziaria del Comune di Frignano. I consiglieri di minoranza Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, assieme alla consigliera Giovanna Alidorante.
