Dissesto fu strategia politica per ottenere vantaggi sulla pelle dei cittadini

La decisione di chiudere in modo amichevole il contenzioso tra il Comune di Frignano e la Iacp riaccende le polemiche. La questione degli alloggi di via Madonna di Loreto diventa il centro del dibattito sulla solidità finanziaria dell’amministrazione. La gente si domanda se questa strategia abbia davvero portato vantaggi o se invece abbia solo peggiorato la situazione economica del Comune.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.