La discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana è stata cancellata. Gli organizzatori hanno deciso di annullare la gara dopo che le condizioni meteo sono peggiorate, rendendo pericoloso lo svolgimento della gara. Sono stati segnalati incidenti e il rischio troppo alto per le atlete. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

La gara di Coppa del Mondo di discesa femminile a Crans-Montana è stata ufficialmente annullata a causa delle condizioni meteo estreme e della sicurezza degli atleti. L’evento, in programma sulle piste del monte Lachaux, è stato interrotto dopo appena sei partenze, con tre cadute registrate in un arco di tempo inferiore all’ora dalla partenza prevista. Tra le atlete coinvolte nell’incidente è stata la statunitense Lindsey Vonn, 41 anni, leader della classifica di disciplina e candidata a un ruolo centrale nei prossimi Giochi Olimpici. Dopo essere caduta, si è rialzata da sola, ma ha mostrato segni evidenti di dolore, zoppicando e toccandosi ripetutamente il ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disputa annullata a Crans-Montana dopo incidenti e condizioni meteo avverse

Approfondimenti su Crans Montana Discesa

La Protezione Civile di Catania ha emesso un avviso di preallerta meteo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a causa di condizioni meteorologiche avverse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crans Montana Discesa

Argomenti discussi: Annullata causa maltempo discesa libera Crans-Montana. Caduta per Lindsey Vonn - Confermato programma Crans Montana, domani superG femminile; Il maltempo frena anche gli uomini: salta la prima prova della discesa a Crans Montana; Vonn cade, in ospedale per accertamenti alle ginocchia. Discesa cancellata; SuperG femminile oggi a Crans Montana con Brignone e Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta.

SuperG femminile oggi a Crans Montana con Brignone e Goggia: a che ora e dove vederlo in direttaQuando mancano pochi giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina occhi puntati sulla campionessa valdostana e sulla bergamasca ... today.it

Annullata la discesa a Crans-MontanaLa tappa di Crans era iniziata tra le polemiche. E' trascorso meno di un mese dalla strage del locale Le Costellation e le azzure avrebbero dovuto sciare con il lutto al braccio, dopo aver omaggiato ... rainews.it

Crans-Montana, annullata la discesa di Coppa del Mondo: «Troppo pericolosa» - facebook.com facebook

Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com