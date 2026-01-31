Disasi aspetta il Milan mette in standby il West Ham | ecco la rivelazione di Romano

Nella notte italiana, Fabrizio Romano ha aggiornato sul calciomercato del Milan. Il club rossonero aspetta Disasi e ha messo in pausa le trattative con il West Ham. Romano ha anche parlato di possibili colpi, tra cui Mateta, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

"Un Milan in contatto costante a Milano con l'avvocato di Mateta. Sulle commissioni ci siamo. 3,5 milioni netti al ragazzo con il club che aspetta l'ultimo ok del Crystal Palace per chiudere l'operazione a gennaio. Il Milan aspetta il via libera per le visite mediche". Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato con le ultime novità di calciomercato del Milan tramite il suo canale 'YouTube'. Non solo il possibile arrivo di Mateta, per i rossoneri è caccia anche al difensore. LEGGI ANCHE: Allegri vuole un bomber di razza: il Milan prepara il piano sul calciomercato. Ecco per chi>>> Tra i possibili nomi c'è sempre quello di Disasi del Chelsea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Questa notte Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato del Milan.

Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham per l'acquisto di Niclas Füllkrug durante la sessione invernale di calciomercato.

Il Milan si muove anche per un difensore: Gimenez e Disasi i candidatiDopo un mese di gennaio praticamente con i remi in barca dal punto di vista del calciomercato, il Milan sta cercando di sparare le sue cartucce alla fine. Il club rossonero è al ... milannews.it

Calciomercato: il Milan vuole subito Mateta, apertura del Chelsea su DisasiIl Milan vuole subito Jean-Philippe MATETA per battere la concorrenza di Juventus e Nottingham Forest e accelera in serata. ansa.it

Calciomercato: Milan, trovato l'accordo per Mateta; la Roma rinuncia a Massara; il West Ham su Zalewski Diretta x.com

Il West Ham mette a segno un altro colpo di calciomercato andando a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo con l'acquisto di Adama Traoré, l'esterno spagnolo firma un contratto di 6 mesi con opzione di 2 anni ulteriori - facebook.com facebook