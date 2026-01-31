Dirty Dancing 2 ora è ufficiale Jennifer Grey sarà di nuovo Baby | Sostituire Patrick Swayze è impossibile

Jennifer Grey tornerà a vestire i panni di Baby nel sequel di

Quasi 40 anni dopo aver recitato con il compianto Patrick Swayze, la Lionsgate ha annunciato che Jennifer Grey tornerà protagonista nei panni di Frances "Baby" Houseman per il sequel del film del 1987. L'attrice sarà anche produttrice esecutiva. È in arrivo Dirty Dancing 2, ecco tutte le novità.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Dirty Dancing 2

Dopo quasi 40 anni, i fan possono già prepararsi a rivedere Baby.

Dopo 39 anni, torna il film che ha fatto ballare intere generazioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dirty Dancing 2

Argomenti discussi: Dirty Dancing 2: ufficialmente annunciato il sequel del cult, riprese al via nel 2026; 38 anni dopo: Jennifer Grey torna nei panni di Baby in Dirty Dancing 2 | blue News; Dirty Dancing, annunciato ufficialmente il sequel: Jennifer Gray sarà di nuovo Baby. Tutti i dettagli; Film Dirty Dancing 2, le novità sul sequel.

Dirty Dancing 2 ora è ufficiale. Jennifer Grey sarà di nuovo Baby: Sostituire Patrick Swayze è impossibileQuasi 40 anni dopo aver recitato con il compianto Patrick Swayze, la Lionsgate ha annunciato che Jennifer Grey tornerà protagonista nei panni di Frances ... fanpage.it

Dirty Dancing 2, il sequel del film con Jennifer Grey è confermato: tutto quello che sappiamoIl sequel di Dirty Dancing è ufficiale: Jennifer Grey torna nei panni di Baby, nostalgia, nuovi personaggi e un omaggio a Patrick Swayze. tag24.it

Un nuovo sequel ufficiale di Dirty Dancing, ambientato negli anni '90 e con Jennifer Grey nel ruolo di "Baby" (Frances Houseman) sia come protagonista che produttrice, è in fase di sviluppo da parte di Lionsgate. Le riprese sono previste per il 2026, con il ritor - facebook.com facebook

Il sequel di Dirty Dancing è ufficialmente in lavorazione. Jennifer Grey riprenderà il ruolo di Frances "Baby" Houseman. x.com