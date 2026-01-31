Dirty Dancing 2 | ecco in quale periodo dovrebbero iniziare le riprese del sequel con Jennifer Grey

Le riprese di “Dirty Dancing 2” dovrebbero partire presto, con Jennifer Grey pronta a tornare nei panni di Baby Houseman. La produzione sta definendo le date e si lavora per avviare le riprese nel prossimo periodo. I fan aspettano con ansia il sequel del film cult degli anni ’80, sperando di rivedere ancora una volta sul grande schermo la star originale.

Tutte le ultime novità sull'atteso seguito del cult anni '80, con il ritorno della star protagonista nei panni di Baby Houseman. Quasi quarant'anni dopo l'uscita nelle sale di Dirty Dancing - Balli proibiti, Jennifer Grey ha confermato che tornerà presto nei panni di Frances 'Baby' Houseman in un seguito del classico del 1987, atteso da anni dai fan del cult. L'attrice ha annunciato che interpreterà di nuovo il personaggio che la rese celebre in tutto il mondo al fianco di Patrick Swayze nei panni di Johnny Castle. Grey ha svelato le ultime novità sul progetto del lungometraggio al quale inizierà presto a lavorare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dopo quasi 40 anni, i fan possono già prepararsi a rivedere Baby.

Il sequel di Dirty Dancing sta prendendo forma: Lionsgate ha annunciato la sceneggiatrice e le riprese sono previste per il 2026, con Jennifer Grey nuovamente protagonista.

