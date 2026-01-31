Dirigenti sindacali denunciati per blocco stradale | è la prima volta

Tre dirigenti sindacali sono stati denunciati per aver bloccato una strada. È la prima volta che una situazione del genere finisce davanti a un tribunale. La loro azione rientrava in una manifestazione legata a un decreto sicurezza firmato dal ministro Piantedosi. Ora rischiano una condanna per il reato di blocco stradale.

Tre dirigenti sindacali rischiano di essere condannati per il reato di blocco stradale, misura contenuta all’interno di uno dei decreti sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. I fatti risalgono allo scorso 20 giugno, quando alcune sigle sindacali dei metalmeccanici avevano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il pubblico ministero ha chiesto tre decreti penali di condanna per i dirigenti sindacali coinvolti nel blocco della tangenziale di Bologna.

A Bologna, le proteste contro la Palestina sono finite con denunce e sanzioni.

Blocco della tangenziale di Bologna, il pm chiede 3 decreti penali di condanna per i dirigenti sindacali: è la prima voltaOltre 7mila persone per un corteo non autorizzato il 20 giugno 2025. La protesta riguardava il rinnovo del contratto di lavoro scaduto. Il provvedimento viene applicato nell’ambito del decreto sicurez ... msn.com

La manifestazione (pacifica) dei metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil lo scorso 20 giugno per il rinnovo del contratto con i blocco della Tangenziale. La Procura chiede tre decreti penali di condanna per altrettanti dirigenti sindacali - facebook.com facebook