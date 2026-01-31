DIRETTA Napoli-Fiorentina 2-1 Solomon accorcia le distanze

Il calcio non si ferma e anche oggi il match tra Napoli e Fiorentina regala emozioni. Al 69’ Solomon segna e accorcia le distanze, portando la partita su un filo di speranza per i viola. Nel frattempo, la Fiorentina effettua alcuni cambi: entrano Kean, Ranieri e Parisi, e escono Piccoli, Brescianini e Gosens. La gara resta aperta e i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà il finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA69' Cambi nella Fiorentina: entrano Kean, Ranieri e Parisi, escono Piccoli, Brescianini e Gosens. 66' NAPOLI VICINO AL TRIS! Lancio lungo per Lobotka che approfitta di una difesa viola un po' addormentata, il centrocampista del Napoli appoggia a Hojlund, che.

