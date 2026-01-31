DIRETTA Napoli-Fiorentina 1-0 Vergara sblocca il match

Il Napoli segna il primo gol al 19’ e prende il comando della partita. La Fiorentina fatica a contenere le offensive degli avversari e si trova in difficoltà, con i padroni di casa che arrivano spesso nell’area di rigore viola. La partita si mantiene aperta, ma il vantaggio partenopeo sembra aver dato un impulso ai campani.

28' Arriva la barella in campo per Di Lorenzo, purtroppo sembra grave l'infortunio per l'ex Empoli. 27' Gioco fermo per un problema a Di Lorenzo, che si è fatto male al ginocchio. Sembra parecchio dolorante il capitano del Napoli. 26' FIORENTINA VICINA AL PAREGGIO! Su un cross da punizione Piccoli svetta più in alto di tutti e colpisce il palo. Sulla respinta il pallone finisce fuori area a Fagioli, che la rimette in area, Fabbian fa da sponda di testa per Gudmundsson, che da pochi passi schiaccia il pallone di testa in porta, miracolo di Meret, che vola e devia il pallone sopra la traversa, 22' NAPOLI A UN PASSO DAL 2-0! Cross basso di Elmas sul primo palo, Hojlund sfiora il pallone che poi rimane li a un metro dalla linea, in qualche modo la Fiorentina riesce a salvarsi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Nel pomeriggio di oggi, il match tra Napoli e Fiorentina si è concluso con il gol decisivo di Vergara che ha sbloccato il risultato.

La sfida tra Losanna e Fiorentina si sblocca grazie a Sigua, che porta in vantaggio i padroni di casa.

Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina, gara valida per la 23ª giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno, difensore dei partenopei è stato intervistato da Dazn. Il match - "La partita di oggi L'umore deve essere sempre alto, dobbiamo affrontare questa partita con