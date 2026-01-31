Diretta gol Serie A | Koné fissa Pisa Sassuolo sull’1-3

Nella partita valida per la 23esima giornata di Serie A, Koné ha segnato il gol che ha portato il Pisa sul 1-3 contro il Sassuolo. La sfida è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su risultato, moviola e tutte le azioni principali. La partita si è infiammata nel secondo tempo, e il gol di Koné ha riacceso le speranze dei padroni di casa, anche se il punteggio finale resta favorevole agli ospiti.

Segui in tempo reale le emozioni della quindicesima giornata di Serie A con aggiornamenti live, sintesi, cronaca e tabellino delle sfide.

La partita tra Roma e Sassuolo si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 2-0, grazie alle reti di Konè e Soulè.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

