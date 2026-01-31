Dipendente bancario arrestato per spaccio di droga

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 60 anni, italiano, dipendente di una banca, che vendeva droga. Gli agenti lo hanno colto sul fatto mentre faceva uno scambio di sostanze illegali in strada. L’arresto è avvenuto questa mattina, e ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere portato davanti al giudice. La vicenda ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di impiegato bancario e la sua vita apparentemente normale.

Un uomo di sessant'anni, italiano, dipendente di un istituto finanziario, è stato arrestato dalla polizia di Stato in flagranza di reato. L'uomo è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

