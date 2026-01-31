Dimensionamento scolastico la Flc Cgil | La giunta non considera le conseguenze sull’occupazione
La Flc Cgil critica la giunta per non aver considerato le ripercussioni sull’occupazione nel piano di dimensionamento scolastico. Secondo i sindacalisti, le decisioni prese non tengono conto dell’effetto sui lavoratori e sui posti di lavoro. La preoccupazione è forte, e il sindacato chiede un cambio di rotta per evitare tagli e incertezze nel settore.
“Ci dispiace constatare che ancora una volta il grande assente nei discorsi della Giunta sia il tema dell’occupazione”. La Flc Cgil Forlì-Cesena interviene così sul dibattito relativo al dimensionamento scolastico, contestando le recenti dichiarazioni dell’assessora alle politiche per.🔗 Leggi su Forlitoday.it
