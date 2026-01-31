Dimensionamento scolastico la Flc Cgil | La giunta non considera le conseguenze sull’occupazione

La Flc Cgil critica la giunta per non aver considerato le ripercussioni sull’occupazione nel piano di dimensionamento scolastico. Secondo i sindacalisti, le decisioni prese non tengono conto dell’effetto sui lavoratori e sui posti di lavoro. La preoccupazione è forte, e il sindacato chiede un cambio di rotta per evitare tagli e incertezze nel settore.

“Ci dispiace constatare che ancora una volta il grande assente nei discorsi della Giunta sia il tema dell’occupazione”. La Flc Cgil Forlì-Cesena interviene così sul dibattito relativo al dimensionamento scolastico, contestando le recenti dichiarazioni dell’assessora alle politiche per.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Dimensionamento, è scontro totale: la Toscana rischia il commissariamento per aver difeso le scuole, FLC CGIL all’attacco: “Manovra vendicativa e ipotesi inaccettabile”

La Toscana rischia il commissariamento a causa della controversia sul dimensionamento scolastico.

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATA

La Regione Campania ha approvato un piano di accorpamenti scolastici, con 23 interventi previsti per ottimizzare l’organizzazione delle scuole sul territorio.

Ultime notizie su Dimensionamento Scolastico

