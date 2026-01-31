Dimensionamento scolastico Città di Castello manifesta

La comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di scendere in piazza per protestare contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Gli insegnanti, i genitori e gli studenti si sono riuniti questa mattina davanti alla scuola principale, chiedendo modifiche e una revisione delle decisioni prese. La manifestazione è partita con un corteo pacifico, che ha attraversato le vie del centro, portando cartelli e slogan contro le riforme che, secondo i partecipanti, rischiano di penalizzare le scuole locali. Nessun incidente, solo tanta voglia

