Dimensionamento scolastico a San Giovanni in Marignano | Nuovo istituto dovrà gestire oltre 1.100 alunni

Nei prossimi mesi, a San Giovanni in Marignano nascerà un nuovo grande istituto scolastico. La decisione di unire l’Istituto Comprensivo di Mondaino a quello di San Giovanni in Marignano porta alla creazione di una scuola che dovrà gestire oltre 1.100 studenti. La scelta, unica in provincia, cambia la mappa delle scuole locali e punta a migliorare i servizi per le famiglie e gli alunni. Ora si attende il via libera ufficiale e i dettagli su come sarà organizzata la nuova struttura.

Nei giorni scorsi è stata resa nota la soppressione dell'Istituto Comprensivo di Mondaino e il suo conseguente accorpamento all'Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano, unico caso di accorpamento in provincia. "Il nuovo Istituto Comprensivo si troverà così a gestire oltre 1.164.

