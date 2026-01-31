Diavoli non fatevi abbagliare dalla classifica

Questa sera al Mirabello si gioca il primo match del girone di ritorno della Soladria Serie A Elite. Il Valorugby affronta l’Hbs Colorno in un derby che promette emozioni. La partita mette di fronte la prima e l’ultima della classifica, e molti spettatori si aspettano un confronto acceso. I padroni di casa vogliono riscattare alcune sconfitte recenti, mentre gli ospiti sperano di sorprendere e allungare la loro striscia positiva. Il pubblico si prepara a vivere un match intenso, senza lasciarsi ingannare dalla posizione in classifica

Al Mirabello si apre il girone di ritorno della Soladria Serie A Elite con il duello tra la prima e l'ultima della classifica: il Valorugby ospita l' Hbs Colorno, un derby da Parmigiano-Reggiano. Calcio d'avvio alle 15.30, arbitra il pugliese D'Elia. Quest'anno Colorno naviga in acque difficili: nonostante uno staff tecnico eccellente (Garcia, Fabiani, Thrower) e una rosa che conta giocatori come Ceballos, Corona, Koffi, Waqanibau e Scaldaferri, il club parmense si ritrova all'ultimo posto e con pesanti timori di retrocessione, dopo aver sognato fino a due stagioni fa lo scudetto. All'andata, a Colorno, nella prima di campionato, il Valorugby stravinse 59-3, dopo essere passato in svantaggio al 5' a causa di un drop di Ceballos (l'unico finora segnato da qualsiasi squadra nell'intero torneo!); in meta andarono Silva, Brisighella, Sbrocco, Portillo, Colombo, Bigi, Gherardi e Cuminetti, più una meta di punizione; Hugo corredò tutto con sei trasformazioni.

