Diaby No Perisic quasi Jones si complica | scommettiamo che l’Inter non prenderà nessuno?

Le ultime ore in casa Inter sono intense. I nerazzurri cercano un laterale destro di riserva a Denzel Dumfries, che è fuori per infortunio, e una mezzala nel caso in cui Frattesi dovesse partire. Finora, Diaby sembra sfumato, Perisic è quasi, e Jones si complica. La rosa di Milano si muove sui tavoli di mercato, ma ancora nessun acquisto è certo.

Sono ore calde in casa Inter sul fronte calciomercato. Quando mancano sempre meno giorni alla chiusura della finestra di gennaio, i nerazzurri lavorano su più tavoli per colmare due lacune ben definite: un laterale destro alternativo a Denzel Dumfries, attualmente infortunato e considerato la priorità, e una nuova mezzala nel caso in cui Davide Frattesi dovesse lasciare Milano. I nomi sul tavolo sono sostanzialmente tre: Ivan Perisic, la pista araba che porta a Moussa Diaby e quella inglese che conduce a Curtis Jones. Il problema è che, su tutti e tre i fronti, si registrano rallentamenti significativi e, allo stato attuale, le operazioni appaiono complicate.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Calciomercato

L’Inter cerca un esterno per rinforzare la fascia destra.

Dopo aver concluso la fase di Champions League, l’Inter si concentra ora sul mercato.

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Diaby, è arrivata la risposta all’offerta dell’Inter: le ultime su PerisicDiaby spinge e ha già un accordo di massima con l’Inter, forse non più così ottimista fino a stamattina. Ieri Marotta aveva dato poche chance alla realizzazione di questa operazione, e forse almeno ... interlive.it

Muro per Diaby e Perisic, l’Inter vira su Norton-Cuffy: le ultimeNorton Cuffy all'Inter Ecco cosa sta succedendo: Ultim'Ora clamorosa sul calciomercato nerazzurro, tutti i dettagli ... interlive.it

Inter, ecco le sensazioni in queste ore sugli arrivi di Perisic e Diaby a Milano - facebook.com facebook

CdS - #Perisic, pista impercorribile. Si insiste per #Diaby, #Inter pronta a mettere sul piatto 35 mln x.com