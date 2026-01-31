Diaby Inter sfuma l’affare? Secca risposta dell’Al-Ittihad all’offerta dei nerazzurri! Le novità sulla trattativa

La trattativa tra l’Inter e l’Al-Ittihad per l’attaccante Diaby sembra essere ormai sfumata. Secondo Fabrizio Romano, il club saudita ha risposto in modo chiaro all’offerta dei nerazzurri, lasciando poche speranze di chiudere l’affare. La situazione resta in bilico, ma al momento non ci sono segnali di un nuovo passo avanti.

Inter News 24 Diaby Inter, sfuma l’affare? Da Fabrizio Romano l’indiscrezione sulla risposta del club saudita all’offerta presentata dai nerazzurri. Moussa Diaby non vestirà la maglia dell’ Inter: la trattativa per portare l’esterno francese dall’ Al-Ittihad a Milano è ufficialmente saltata. Come riportato da Fabrizio Romano, il club arabo ha informato il giocatore e il suo entourage di aver rifiutato l’offerta nerazzurra per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Questa decisione chiude definitivamente la porta a Diaby, che sembrava essere l’obiettivo principale dell’Inter per rinforzare la fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diaby Inter, sfuma l’affare? Secca risposta dell’Al-Ittihad all’offerta dei nerazzurri! Le novità sulla trattativa Approfondimenti su Diaby Inter Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Moussa Diaby: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato. Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’affare Diaby: «Ha rifiutato la Premier League per i nerazzurri. L’Al-Ittihad non vuole…» Fabrizio Romano rivela nuovi dettagli sulla trattativa per Diaby. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Diaby Inter Argomenti discussi: L'Inter ha il sì di Diaby. Norton-Cuffy intriga la Juventus; ? Gazzetta: Stop per Diaby, Perisic sospeso! L’Inter aspetta Dumfries; Diaby all’Inter: Marotta conferma i contatti, ma l’Al-Ittihad frena – il francese spinge per tornare in Europa, Perisic resta l’alternativa calda; Nome a sorpresa per la fascia: l'Inter punta Moussa Diaby, le cifre. ULTIM’ORA – Inter-Diaby, c’è la svolta definitiva: l’Al Ittihad ha decisoÈ arrivata la tanto attesa decisione da parte dell'Al Ittihad in merito all'offerta dell'Inter per portare Moussa Diaby in nerazzurro. spaziointer.it Diaby-Inter, trattativa saltata: il motivo e le alternativeDiaby Inter, trattativa saltata. Nonostante il pressing dei nerazzurri, l‘affare alla fine non si farà a causa ... fantamaster.it Inter, l’Al Itthiad ha deciso su Diaby: ecco la scelta già comunicata al giocatore - facebook.com facebook Out Frattesi e Palacios. In Diaby e Jones e ci abbracciamo. Gente da Premier. Qualità, tecnica e corsa. Dai Inter x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.