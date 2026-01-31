Diaby Inter Romano conferma tutto | Trattativa completamente saltata L’Al Ittihad ha detto no perchè…

Fabrizio Romano conferma che la trattativa tra Diaby e l’Inter è saltata. L’Al Ittihad ha deciso di non andare avanti, spiegando i motivi del rifiuto. L’affare si è improvvisamente interrotto senza accordo, lasciando i tifosi nerazzurri senza il sogno di vedere il giocatore in Italia.

Inter News 24 Diaby Inter, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha spiegato i motivi del no dell'Al Ittihad al trasferimento. Un'altra porta si chiude per l'attacco dell'Inter a pochissime ore dalla fine del mercato. Dopo il muro del Liverpool per Curtis Jones, arriva anche il "no" definitivo per Moussa Diaby. Nonostante la suggestione di riportare l'esterno francese in Europa, l'Al-Ittihad ha blindato il giocatore, rendendo vana la strategia nerazzurra. Diaby Inter, Fabrizio Romano spiega il no dell'Al Ittihad. La dirigenza di Viale della Liberazione aveva tentato l'affondo con una formula simile a quella che portò Akanji a Milano, ma le esigenze del club arabo hanno fatto saltare il banco.

