Deromedis domina in Val di Fassa | vittoria nello skicross a Passo San Pellegrino Galli si conferma

Simone Deromedis conquista la vittoria nello skicross a Passo San Pellegrino, tornando a salire sul podio di Coppa del Mondo. L’atleta italiano ha dominato la gara, battendo gli avversari e lasciando tutti alle sue spalle. Galli si conferma tra i migliori e si piazza ancora tra i primi. La competizione si è svolta sotto il sole e con un pubblico che ha applaudito fino alla fine.

Simone Deromedis torna sul gradino più alto del podio nella seconda gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Il trentino si prende il successo dopo il quarto posto di gara-1, mentre tra le donne Jole Galli chiude ancora sul podio con un prezioso terzo posto. Lo skicross parla ancora italiano sulle nevi della Val di Fassa. Simone Deromedis conquista la vittoria nella seconda gara della tappa di Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio dopo la delusione del quarto posto ottenuto in gara-1. Il 25enne trentino di Taio interpreta una giornata impeccabile: domina batteria, quarti di finale e semifinale, per poi prendere il comando già in uscita dalla prima curva nella big final e non voltarsi più fino al traguardo.

