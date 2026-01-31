Delibera simbolica all’Ars | il dibattito sul ponte dello Stretto come spettacolo di potere senza concretezza

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno che chiede al governo di usare i 5,3 miliardi destinati al Ponte sullo Stretto per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La decisione sembra più un gesto simbolico che una proposta concreta, mentre il dibattito in aula si è trasformato in uno spettacolo di potere senza una vera soluzione in mano. Nessuno ha ancora deciso se e come si procederà realmente, ma intanto il tema resta al centro del confronto politico.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno che chiede al governo nazionale di destinare i 5,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, previsti per il Ponte sullo Stretto, ai danni provocati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il voto, avvenuto con procedura segreta e contro il parere del governo regionale, è stato presentato come un atto di responsabilità verso i territori colpiti. Tuttavia, analisti come Letterio Grasso e Vicky Amendolia sottolineano che si tratta di una mossa senza fondamento normativo e finanziario, più simile a uno spettacolo che a una vera azione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

