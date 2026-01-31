Delibera simbolica all’Ars | il dibattito sul ponte dello Stretto come spettacolo di potere senza concretezza

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno che chiede al governo di usare i 5,3 miliardi destinati al Ponte sullo Stretto per aiutare le zone colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La decisione sembra più un gesto simbolico che una proposta concreta, mentre il dibattito in aula si è trasformato in uno spettacolo di potere senza una vera soluzione in mano. Nessuno ha ancora deciso se e come si procederà realmente, ma intanto il tema resta al centro del confronto politico.

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un ordine del giorno che chiede al governo nazionale di destinare i 5,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, previsti per il Ponte sullo Stretto, ai danni provocati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il voto, avvenuto con procedura segreta e contro il parere del governo regionale, è stato presentato come un atto di responsabilità verso i territori colpiti. Tuttavia, analisti come Letterio Grasso e Vicky Amendolia sottolineano che si tratta di una mossa senza fondamento normativo e finanziario, più simile a uno spettacolo che a una vera azione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delibera simbolica all’Ars: il dibattito sul ponte dello Stretto come spettacolo di potere senza concretezza Approfondimenti su Ponte Stretto ARS Ciucci: "Nuova delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto dopo la Corte dei Conti" Il Ponte sullo Stretto è l’emblema dello spreco di risorse enormi senza avere nulla di concreto Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a essere al centro delle polemiche. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milazzo, il Consiglio Comunale esita tutte le osservazioni e adotta la delibera del Pudm Adottata dal consiglio comunale la delibera relativa al Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo. Dopo aver esitato, tutte negativamente, in tre distinte sedute, le ve - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.