Questa sera in piazza di Porta Castiglione si sono vissuti momenti di tensione a causa del degrado che ormai da troppo tempo si accumula nella zona. Le autorità si sono trovate a gestire una situazione che sta diventando sempre più difficile da contenere, con problemi di ordine pubblico e condizioni di insalubrità che non migliorano. La gente che frequenta l’area chiede interventi concreti per risolvere il problema.

"Un degrado che va avanti da troppo tempo". Con queste parole le istituzioni riassumono i fatti di giovedì sera in piazza di Porta Castiglione. Dove, intorno alle 21.30, gli agenti del commissariato di polizia Due Torri San Francesco hanno fermato una rissa tra un marocchino e un romeno entrambi 33enni. Il marocchino ha sfilato dalla tasca un coltellino e ha provocato una ferita alla mano al romeno. Da accertamenti, si è riscontrato che il marocchino è irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, oltre a essere gravato da un’espulsione da eseguire. L’aggressore è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere, tentate lesioni aggravate e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado in Porta Castiglione: "La situazione sta diventando molto difficile da contenere"

