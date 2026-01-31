Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia. Dopo aver lasciato il Marsiglia, il tecnico si starebbe preparando a riprendere il suo percorso nel nostro campionato. La notizia circola con insistenza e non sono ancora chiare le modalità, ma il suo nome è tra i più caldi nelle discussioni di mercato.

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Roberto De Zerbi: si avvicina l’addio al Marsiglia e il ritorno nel campionato italiano. Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges (3-0) che è costata l’eliminazione dalla Champions League, si è complicata terribilmente la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’ Olympique Marsiglia. L’allenatore originario di Brescia è stato sostituito dal vice Andrea Maldera nell’allenamento post Champions e adesso la dirigenza del club di Ligue 1 starebbe seriamente riflettendo su un possibile esonero di De Zerbi. A questo punto può essere decisivo il match in programma oggi alle 17:00 tra Paris FC e Marsiglia, valido per la ventesima giornata del campionato francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Zerbi può tornare in Serie A: destinazione eccellente | CM

Approfondimenti su De Zerbi Marsiglia

La partita tra Marsiglia e Liverpool, in programma mercoledì alle 21:00, è una sfida valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Zerbi Marsiglia

Argomenti discussi: Fra l'OM e De Zerbi torna il sereno dopo l'eliminazione in Champions: Resto qui; Dugarry ancora contro De Zerbi: Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions; De Zerbi e il 'coccodrillo', Capello: Quelle del mister non sono dichiarazioni accettabili; Flop in Champions, riflessioni del Marsiglia su De Zerbi: il tecnico a rischio esonero.

De Zerbi: Resto all’OM. I giocatori sono con meIl percorso dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1 è molto positivo, forte del terzo posto in classifica con 38 punti guadagnati. Non si può dire lo stesso di quanto fatto nelle 8 partite della League ... gianlucadimarzio.com

Esonero De Zerbi, il tecnico del Marsiglia ha parlato così del suo futuro, ecco le sue dichiarazioni che non lasciano dubbiEsonero De Zerbi, il tecnico del Marsiglia ha parlato così del suo futuro, ecco le sue dichiarazioni che non lasciano dubbi Nelle ultime ventiquattr’ore, il maestrale che soffia su Marsiglia aveva por ... calcionews24.com

Amici 25, Valentina Pesaresi ha deciso se tornare nella scuola o abbandonare: ecco cosa è successo La cantante della squadra di Rudy Zerbi aveva lasciato la casetta per una settimana e… - facebook.com facebook

A Nwaneri sono bastati dieci minuti per far venir giù il Velodrome. Talento puro che si formerà a Marsiglia con De Zerbi per poi tornare all’Arsenal da protagonista. x.com