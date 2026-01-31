De Zerbi può tornare in Serie A | destinazione eccellente | CM

Roberto De Zerbi potrebbe tornare in Italia. Dopo aver lasciato il Marsiglia, il tecnico si starebbe preparando a riprendere il suo percorso nel nostro campionato. La notizia circola con insistenza e non sono ancora chiare le modalità, ma il suo nome è tra i più caldi nelle discussioni di mercato.

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Roberto De Zerbi: si avvicina l’addio al Marsiglia e il ritorno nel campionato italiano.  Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges (3-0) che è costata l’eliminazione dalla Champions League, si è complicata terribilmente la posizione di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’ Olympique Marsiglia. L’allenatore originario di Brescia è stato sostituito dal vice Andrea Maldera nell’allenamento post Champions e adesso la dirigenza del club di Ligue 1 starebbe seriamente riflettendo su un possibile esonero di De Zerbi. A questo punto può essere decisivo il match in programma oggi alle 17:00 tra Paris FC e Marsiglia, valido per la ventesima giornata del campionato francese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

