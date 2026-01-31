Daniele De Rossi non le manda a dire e si scaglia contro il regolamento. L’ex calciatore ha commentato con franchezza la sconfitta del Genoa contro la Lazio, conclusa al 100° minuto con il rigore decisivo di Cataldi. “Il Genoa ha meritato di più, ma le regole non cambiano”, ha detto, evidenziando il suo disappunto per un episodio che ha deciso la partita.

Daniele De Rossi ha espresso forte rammarico dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio, conclusa al 100° minuto con un rigore di Cataldi. Il tecnico dei liguri, presente in diretta su DAZN al termine della partita disputata all’Olimpico il 30 gennaio 2026, ha sottolineato che la sua squadra ha meritato almeno un pareggio, se non una vittoria, in una gara giocata a viso aperto e con prestazioni di alto livello. Il Genoa, secondo De Rossi, ha dominato il campo per gran parte dei 90 minuti, creando occasioni da gol e tenendo il controllo del gioco, soprattutto nel primo tempo. L’equilibrio si è rotto solo nei minuti finali, quando un episodio controverso ha deciso il risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rossi critica il regolamento: “Il Genoa ha meritato di più della Lazio, ma le regole non cambiano

Venerdì sera allo stadio Olimpico, Lazio e Genoa si affrontano nell'anticipo della 23esima giornata di Serie A.

