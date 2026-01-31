Il Napoli chiude la fase a gironi della Champions League con un record negativo. La squadra si piazza al 30° posto su 36, con una media di appena un punto a partita. Dopo l’ultimo fallimento europeo, la crisi economica e sportiva si fa sentire più che mai. La squadra fatica a trovare continuità e i tifosi sono preoccupati per il futuro.

Il Napoli ha chiuso la fase a gironi della Champions League al trentesimo posto su 36 squadre, con una media di appena un punto a partita. È il peggior rendimento dell’era De Laurentiis in competizioni europee di massimo livello, un risultato che segna un punto di svolta per un club che, dopo anni di ambizioni continentali, si ritrova a dover riconsiderare le proprie ambizioni. L’eliminazione arriva dopo una stagione in cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha investito oltre 150 milioni di euro per rafforzare l’organico, con l’obiettivo di competere per il titolo in ogni competizione. Il progetto, tuttavia, si è arenato in un’esperienza europea che non ha rispettato le aspettative, con la squadra incapace di superare la fase a gironi per la quarta volta in cinque anni sotto la guida di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Laurentiis e il bilancio da record: Napoli in crisi economica e sportiva dopo l’ultimo fallimento europeo

Approfondimenti su De Laurentiis Napoli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su De Laurentiis Napoli

Argomenti discussi: Tuttosport - Il mercato del Napoli può sbloccarsi subito: De Laurentiis chiede un Consiglio federale straordinario, ma le altre big sono contrarie; Doveva tornare alla Juve: il rimpianto di Antonio Conte (e forse pure di De Laurentiis); Il Napoli fa quadrato: De Laurentiis e Conte ripartono. Sabato la Fiorentina, rebus McTominay; Giovane ufficiale al Napoli: il messaggio di De Laurentiis e il comunicato. Con la Juve...

De Laurentiis sta valutando la zona dell’ex raffineria (Napoli Est) per il nuovo stadio e centro sportivoIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta cercando una zona della città per costruire il nuovo stadio e il centro sportivo. ilnapolista.it

Il Napoli fa quadrato: dopo il ko col Chelsea, De Laurentiis e Conte ripartonoPer ora niente processi. Domani (ore 18) si rigioca: anticipo al Maradona. McTominay è affaticato, pprint del club sul mercato: in arrivo un attaccante. E il ... napoli.repubblica.it

Napoli bloccato sul mercato: c'è un disegno contro De Laurentiis 174 milioni congelati dalla FIGC con la regola del saldo zero. Il Napoli non può comprare se non vende, nonostante un bilancio in attivo e zero debiti strutturali. Juanlu sfuma, Garnacho impo - facebook.com facebook