Dazi cinesi sul latte in polvere | il settore agricolo europeo teme ripercussioni sulle esportazioni

L’Europa rischia di perdere fette importanti di mercato. La Cina ha imposto dazi fino all’11,2% su latte in polvere e formaggi esportati dall’Unione Europea. Una mossa che mette sotto pressione i produttori italiani e degli altri paesi europei, già alle prese con sfide sui mercati internazionali. Ora si temono ripercussioni sulle esportazioni e sui ricavi del settore lattiero-caseario.

L'Unione Europea ha registrato un nuovo colpo durissimo nel settore lattiero-caseario dopo che la Cina ha deciso di applicare dazi fino all'11,2% su prodotti lattiero-caseari esportati dall'Europa, tra cui latte in polvere e formaggi. La misura, annunciata alla conclusione di un'istruttoria anti-dumping, rappresenta una riduzione rispetto alle tariffe inizialmente proposte, che potevano raggiungere il 42,7%, ma rimane comunque un serio ostacolo commerciale per i produttori agricoli europei. Il provvedimento è stato preso in seguito a un esame approfondito delle pratiche commerciali e degli aiuti statali concessi dall'Unione a favore del settore agricolo, che la Cina ha ritenuto distortive del mercato internazionale.

