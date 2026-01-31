Davide Maggio svela il suo sdegno per chi sfrutta il potere con mezzi poco onesti

Davide Maggio critica chi usa il potere in modo poco trasparente. Il giornalista e opinionista si è detto molto arrabbiato per come si stanno gestendo le voci e le accuse sull’indagine che coinvolge Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Maggio sottolinea come certi metodi non siano accettabili e invita a mantenere un atteggiamento più onesto e responsabile.

Davide Maggio, noto giornalista e opinionista, ha espresso con forza il proprio dissenso nei confronti della cultura del sospetto che ha preso piede intorno all'indagine in corso sul rapporto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. L'intervento è avvenuto durante una diretta Instagram dedicata a domande dei follower, in risposta a un utente che chiedeva un parere sul caso che ha coinvolto il noto showman e il conduttore di Mediaset. Maggio ha chiarito sin da subito la sua posizione: evita di commentare per non alimentare una dinamica che considera pericolosa, basata su giudizi affrettati e diffamatori.

