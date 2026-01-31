Davide Iaconianni chi è il comico-ingegnere

Davide Iaconianni, 25 anni, ha due vite che si incrociano. È ingegnere e comico, con una laurea al Politecnico di Milano e una passione per i video virali su Instagram e TikTok. Si diverte a giocare con la fonetica e si allena ascoltando la colonna sonora della sua città. La sua doppia anima gli permette di combinare tecnologia e comicità, conquistando sempre più follower online.

