Daniele Quartapelle, noto anche come Renato Zero, ha conquistato la vittoria alla quinta edizione di Tali e Quali. Per la prima volta, Nicola Savino conduce il programma, che ha visto il ritorno di un ex vincitore. La gara si è conclusa con un risultato a sorpresa, confermando il talento di Quartapelle e il successo dello show.

La quinta edizione di Tali e Quali, con al timone per la prima volta Nicola Savino, consacra un ex vincitore. Al termine della finalissima, trasmessa venerdì 30 gennaio 2026, Daniele Quartapelle l’ha spuntata sugli altri nove avversari, grazie ad un convincente Renato Zero in Più su, ed ha vinto per la seconda volta il talent show dedicato agli imitatori ‘nip’. Già vincitore della seconda edizione trasmessa nel 2022, che gli ha dato il pass per ritornare in scena insieme ai prime due classificati delle scorse puntate e ai trionfatori di tutte le altre annate di Tali e Quali. Dietro a Quartapelle, primo con ben 73 punti, sono arrivati sul podio la Lady Gaga di Veronica Perseo, vincitrice della prima edizione, e la versione di Antonella Ruggero eseguita da Francesco Divito. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Daniele Quartapelle (Renato Zero) vince Tali e Quali 2026

Approfondimenti su Daniele Quartapelle

Ecco un'introduzione adatta alle tue indicazioni: Nella serata di venerdì 9 gennaio 2026, la programmazione televisiva ha visto la vittoria de La Ruota dei Campioni, che ha registrato il 25,6% di share, rispetto al 16,4% di Tali e Quali su Rai1, seguito da 2.

Nella serata di venerdì 23 gennaio 2026, le principali trasmissioni televisive hanno registrato diversi risultati di ascolto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Daniele Quartapelle vince la 5^ edizione di Tali e Quali- Tali e quali 30/01/2026

Ultime notizie su Daniele Quartapelle

Argomenti discussi: Tali e Quali, stasera la finale su Rai 1: le anticipazioni del 30 gennaio; Tali e quali 2026, la finale stasera in tv: le imitazioni in scaletta; Chi vincerà la finale di Tali e Quali 2026?; Daniele Quartapelle, chi è il vincitore di Tali e quali nel 2022/ Inebriato dal suo.

Daniele Quartapelle, chi è il vincitore di Tali e quali nel 2022/ Inebriato dal suo Renato ZeroDaniele Quartapelle, chi è il vincitore di Tali e quali nel 2022: da quasi trent'anni è in tour con un concerto dedicato a Renato Zero ... ilsussidiario.net

Appuntamento da non perdere venerdì 30 gennaio. Dopo la vittoria dell'edizione tali e quali del 2022 Daniele Si Nasce torna sullo stesso palco a quattro anni di distanza. Sorprese E che ve lo dico a fare. Mino Cigna Entertainment Mino Cigna Mino Cig - facebook.com facebook