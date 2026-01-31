Daniela Ruggi trovata morta suo il corpo nel rudere abbandonato Mamma e sorella | Siamo sconvolte

La scoperta dei resti di Daniela Ruggi in una torre abbandonata a Vitriola ha sconvolto la piccola comunità. La 32enne era scomparsa da qualche tempo e ora si conosce la sua fine. La mamma e la sorella sono devastate e chiedono risposte. La polizia indaga per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto un gesto così grave.

Svolta sul caso di Daniela Ruggi. Sono della 32enne, i resti umani trovati, lo scorso primo gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola. La donna era scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre del 2024. Daniela Ruggi, lo "sceriffo" torna a casa dopo 14 mesi: «Senza soldi e elettricità, sono distrutto dall'inchiesta. Chiederò i danni» La madre e la sorella di Daniela Ruggi «comprensibilmente sconvolte per le recenti notizie, in attesa di definitiva conferma, non intendono rilasciare nessuna dichiarazione in merito», dice l'avvocato Guido Sola, che assiste le due familiari.

