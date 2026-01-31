daniela ruggi trovata morta sono della 32enne i resti rinvenuti nel rudere vicino modena svolta ne

I resti di Daniela Ruggi sono stati trovati in un rudere vicino a Modena. La 32enne scomparsa da Montefiorino il 19 settembre 2024 è stata riconosciuta grazie a un test del DNA. La scoperta mette fine a settimane di angoscia per la famiglia e apre nuove piste sulle circostanze della sua morte.

I resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa il 19 settembre 2024 dalla frazione di Montefiorino, sono stati ufficialmente identificati come suoi grazie a un esame del DNA. Il ritrovamento è avvenuto il primo gennaio 2026, in una torre abbandonata nei pressi di Vitriola, nel cuore dell’Appennino modenese, da due escursionisti che hanno segnalato la presenza di resti umani alle autorità. I risultati dell’analisi, confermati dopo il confronto con campioni prelevati da oggetti personali della donna e dalla madre, hanno chiuso un’indagine durata oltre quattro mesi, segnando una svolta nel caso che ha tenuto sotto scacco le forze dell’ordine e la comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

