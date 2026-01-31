Daniela Ruggi suoi i resti nel rudere | svolta a oltre un anno dalla scomparsa

Due escursionisti hanno scoperto i resti di Daniela Ruggi in una torre in rovina vicino a Vitriola di Montefiorino. È passato più di un anno da quando la donna è scomparsa, e ora si conosce l’esito di quella vicenda. La scoperta arriva dopo lunghe indagini e ricerche, e apre una nuova fase nelle indagini sulla sua scomparsa.

Sono di Daniela Ruggi i resti trovati da due escursionisti in una antica torre diroccata nei pressi di Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo scorso primo gennaio. La donna, 32 anni, era scomparsa più di un anno fa. Il ritrovamento, inoltre, è avvenuto non lontano dalla sua abitazione. Lo ha rivelato il Resto del Carlino di Modena. A confermare che si trattasse proprio della Ruggi è stato l'esame del Dna dopo che nelle scorse settimane alcuni campioni erano stati prelevati da diversi oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Daniela Ruggi risultava scomparsa dal 19 settembre del 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

