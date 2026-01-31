La polizia ha ritrovato le ossa di Daniela Ruggi. La conferma è arrivata questa mattina, lasciando famiglia e amici sotto shock. Mamma e sorella sono sconvolte, e ancora nessuno spiega cosa sia successo o come siano state trovate le ossa. Le due donne aspettano risposte, mentre le indagini continuano a cercare di chiarire le circostanze della scomparsa.

Modena, 31 gennaio 2026 – “Mamma e sorella di Daniela sono sconvolte”. Lo dice in un video l’avvocato Guido Sola, che assiste le due familiari di Daniela Ruggi. Il legale commenta – non senza una punta polemica - l’identificazione dei resti umani trovati l'1 gennaio scorso vicino a una torre abbandonata a Vitriola. L’esame del Dna avrebbe confermato che appartengono alla 32enne scomparsa nel nulla dalla frazione di Montefiorino (Modena) il 19 settembre del 2024. Le ossa sono state trovate a poca distanza dalla casa della giovane. “Nessuno ci ha detto nulla, appresa la notizia dai giornali”. Le due “come me hanno appreso solo questa mattina leggendo i giornali che hanno pubblicato che la notizia che sarebbe definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi news, sono della ragazza scomparsa le ossa ritrovate. “Mamma e sorella sconvolte, nessuno ci ha detto nulla”

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La famiglia di Daniela Ruggi è in shock.

La scoperta dei resti di Daniela Ruggi in una torre abbandonata a Vitriola ha sconvolto la piccola comunità.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

