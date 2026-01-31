Dalmine scalpita per il passaggio della fiamma Olimpica Paola Magoni dopo la rinuncia | Nessun rancore Malagò mi ha chiamata

La cittadina di Dalmine si prepara con entusiasmo al passaggio della fiamma olimpica previsto per martedì 3 febbraio. La comunità ha già organizzato eventi e iniziative, aspettando con trepidazione questo momento speciale. Anche se Paola Magoni ha deciso di rinunciare alla staffetta, ha chiarito di non nutrire rancore e ha confermato di aver ricevuto una chiamata da Malagò. La giornata si avvicina e l’intera città si mobilita per vivere questa grande occasione.

La comunità di Dalmine ha ormai da tempo segnato con il circoletto rosso la data di martedì 3 febbraio. Quel giorno, lungo le vie della cittadina bergamasca, transiterà la fiamma Olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026, al via il 6 febbraio prossimo. Una giornata che non inizierà all'alba, ma poco ci manca: alle 7:45 del mattino è prevista la partenza da via Verdi per poi dirigersi verso Viale Betelli e Viale Locatelli. Una festa destinata a rivelarsi indimenticabile: l'atmosfera a cinque cerchi accende l'anima solo a pensarci, immagina poterla vivere. Si tratterà di una continuazione rispetto a quanto accadrà in centro a Bergamo ventiquattro ore prima, il 2 febbraio, quando avverrà il passaggio della torcia lungo le vie principali della città.

