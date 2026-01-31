Dalla Romagna a Nizza Bottino di cinque medaglie

Questa mattina a Cesenatico si è svolta la prima gara dell’anno di lotta olimpica, con i nazionali italiani che si sono riuniti al villaggio dell’Accademia Acrobatica. Gli atleti hanno portato a casa cinque medaglie, dimostrando ancora una volta la forza e la tradizione di questa disciplina in Italia. La competizione ha visto protagonisti atleti di livello, pronti a confrontarsi e a mettere in mostra le proprie capacità dopo un lungo periodo di preparazione.

Gli atleti nazionali della Lotta olimpica italiana si sono radunati al villaggio dell'Accademia Acrobatica di Cesenatico, dove si è svolta la prima manifestazione dell'anno di questa specialità che ha una grandissima tradizione. Lottatrici e lottatori provenienti da tutta la Penisola si sono dati appuntamento in riviera per la competizione agonistica internazionale Memorial Antonio Pasi ed il successivo Training Camp, divenuto un appuntamento fisso per gli appassionati, suddivisi tra le diverse fasce d'età e per tutti e tre gli stili, che sono greco-romana, libera e femminile. Ciò che rende unico il Training Camp è il fatto che le sessioni sono condotte dallo staff della Nazionale, con la supervisione del direttore tecnico Salvatore Avanzato e del consigliere federale Salvatore Finizio, affiancati dai tecnici delle società partecipanti.

