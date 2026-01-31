Dal Pigneto a Malatesta periferie di Roma al setaccio | 5 arresti 11 denunce

Roma si sveglia con le forze dell’ordine in azione nei quartieri periferici. I carabinieri, insieme a Nas, Nil, i cinofili di Santa Maria di Galeria e il gruppo forestale, hanno passato al setaccio zone come Pigneto, Malatesta, Don Bosco e Torpignattara. In tutto, cinque persone sono finite in manette, altre undici sono state denunciate. Un’operazione che ha portato controlli intensi nelle vie più frequentate di queste zone, con l’obiettivo di contrastare la criminalità.

Roma, 31 gennaio 2026 – I carabinieri della compagnia Roma Casilina, unitamente a personale del Nas e del Nil di Roma, quelli del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria e quelli del gruppo forestale di Roma, hanno condotto un vasto servizio straordinario di controllo dei quartieri Don Bosco, Pigneto, Malatesta e Torpignattara, arrestando 5 persone e denunciandone 11. Sono 12, invece, i soggetti segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti. A Torpignattara, i militari dell’Arma hanno arrestato 3 persone: un 25enne indiano trovato con 25 grammi di Mdma, un 21enne italiano con precedenti e un 28enne romeno già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Casilina

I carabinieri di Treviglio hanno arrestato un giovane e denunciato altri due per problemi legati alle bande giovanili.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Casilina

Argomenti discussi: L'Orsetto Gioele a Centrale Preneste Teatro.

Ecco il nuovo ponticello del Pigneto: unirà i due lati del quartiere fino al 2029Dalle prime ore di questa mattina diverse persone hanno già svolto la prima passeggiata a piedi sul nuovo collegamento. Inclusi il presidente del municipio V, Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente, ... romatoday.it

Dal Pigneto all'Alessandrino, nel 2024 700.000 euro per 5 aree verdi del V municipioVilla Gordiani, il parco di villa de Santis, il parco Madre Teresa di Calcutta. Sono le aree verdi su cui la direzione gestione territoriale ambientale e del verde e il Municipio V stanno intervenendo ... romatoday.it

APPROVED MANGIO la cucina come a casa Via Renzo da Ceri 18/20 Roma(Pigneto - Metro Malatesta) @z50lab #mangiolacucinacomeacasa #roma #pigneto #malatesta #ristorante - facebook.com facebook