Dal concerto di Griminelli più di 9000 euro per Telethon

Questa sera, il concerto di Andrea Griminelli al Duomo di Finale ha portato a casa quasi 9200 euro per Telethon. Il musicista ha suonato con i cori Voci di Pace e Sorridi con noi, regalando un momento di musica e solidarietà. La piazza era piena di persone che hanno ascoltato con attenzione, contribuendo con le donazioni. Alla fine, il risultato è stato più che positivo e dimostra che anche un evento musicale può fare la differenza.

Il flauto magico di Andrea Griminelli ha illuminato di musica e di bellezza di Duomo di Finale e ha generato un importante risultato di solidarietà: il concerto di Natale tenuto dal celebre musicista, insieme ai cori Voci di Pace e Sorridi con noi, ha consentito di devolvere quasi 9200 euro alla Fondazione Telethon. Proprio ieri sono stati diffusi i risultati definitivi della raccolta fondi: "La serata finalese ha permesso di raccogliere 9198,23 euro, un risultato importante", sottolinea Giuliano Ferriani, coordinatore della Fondazione Telethon di Ferrara a cui sono stati attribuite le risorse che verranno destinate alla ricerca sulle malattie genetiche rare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal concerto di Griminelli più di 9000 euro per Telethon Approfondimenti su Andrea Griminelli Centenario di Confindustria: omaggio al concerto di Sant’agata con Andrea Griminelli Questa sera a Piazza Duomo si tiene il concerto di Sant’Agata, in occasione del centenario di Confindustria. Solidarietà, doppio concerto natalizio di Telethon al Quasar Due serate di musica e solidarietà al Quasar Village di Corciano per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Andrea Griminelli Argomenti discussi: Dal concerto di Griminelli più di 9000 euro per Telethon; Centenario di Confindustria: omaggio al concerto di Sant’agata con Andrea Griminelli; CENTENARIO DI CONFINDUSTRIA CATANIA: OMAGGIO AL CONCERTO DI SANT’AGATA CON ANDREA GRIMINELLI; Centenario Confindustria Catania: Andrea Griminelli a Sant’Agata. Centenario di Confindustria Catania: omaggio al concerto di Sant’Agata con Andrea GriminelliAndrea GriminelliConfindustria Catania Catania, 30 gennaio 2026 – In occasione del Centenario di Confindustria Catania, il ... msn.com Centenario di Confindustria: omaggio al concerto di Sant’agata con Andrea GriminelliL’esibizione del flautista offerta da Confindustria Catania nell’ambito delll'evento musicale agatino, inaugura il programma previsto nel corso del 2026 per celebrare i 100 anni dell’associazione ... cataniatoday.it Il 3 febbraio a Piazza Duomo, Andrea Griminelli omaggia Sant’Agata con un concerto speciale per il Centenario di Confindustria Catania. #ConfindustriaCatania #SantAgata2026 #AndreaGriminelli #Catania #Concerto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.