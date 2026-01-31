Dal centro sportivo al nido alla scoperta delle opere pubbliche concluse a Villachiaviche | i cittadini si trasformano in ' umarell'

I cittadini di Villachiaviche si trasformano in 'umarell' durante l'ultimo appuntamento dell'Umarell tour. La passeggiata guidata ha portato persone di tutte le età a scoprire le opere pubbliche appena concluse, dal centro sportivo al nido d'infanzia. Molti si sono fermati ad osservare i lavori, commentando e condividendo impressioni sui miglioramenti fatti nel quartiere, con l’obiettivo di conoscere da vicino cosa cambia nel loro territorio.

Nuovo appuntamento con l'Umarell tour', la passeggiata guidata aperta a tutti i cittadini interessati e dedicata alle opere finanziate anche dal Pnrr. Protagonisti della tappa di sabato mattina sono stati il centro sportivo e il nido di Villachiaviche, nel quartiere Cervese Sud.

Tanti cittadini si sono ritrovati al Centro sportivo e alla nuova mensa di Villachiaviche per scoprire le opere realizzate con i fondi del Pnrr.

Il 31 gennaio alle 11, a Cesena, torna 'l’Umarell tour', una passeggiata guidata dedicata alle opere pubbliche finanziate dal Pnrr.

