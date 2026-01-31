Edo, il lavavetri diventato campione, ha fatto scalpore in Australia. Nel 1976, il lavavetri Mark Edmondson, conosciuto come Edo, ha sorpreso tutti vincendo lo Slam di Melbourne. Da allora, nessun altro australiano è riuscito a ripetersi in quel torneo, e la sua vittoria resta una delle storie più incredibili del tennis.

Se qualcuno, prima del torneo, avesse puntato su Mark Edmondson sarebbe diventato ricco. Ma non ci fu neanche uno scommettitore che lo immaginò vincente agli Australian Open del 1976. Cinquant’anni dopo, Edo non ha più i capelli ma ha gli stessi baffoni a manubrio di allora, solo che adesso sono tutti bianchi. Si è fatto vedere a Melbourne i primi giorni del torneo, ha lasciato che lo celebrassero un po’ - nessun australiano da allora ha più vinto il torneo dello Slam di casa - e poi è tornato in fretta nella villa sulla spiaggia che si è comprato con i guadagni della sua onesta carriera di tennista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal 212° del ranking al trono d'Australia, il capolavoro del lavavetri Edo

Il ranking WTA aggiornato al 12 gennaio 2026 vede Aryna Sabalenka confermarsi al vertice della classifica mondiale, dopo la vittoria a Brisbane.

