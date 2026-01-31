Dai ruderi agli yacht eleganti Area ex Tubimar ok al bando | Potenziamo il polo produttivo

Dopo anni di abbandono, l’area ex Tubimar si rilancia. La Regione ha dato il via libera al bando per trasformare i ruderi dei capannoni incendiati nel 2020 in un polo produttivo dedicato alla nautica di lusso. Gli spazi verranno riqualificati, e in futuro si prevede l’arrivo di nuovi impianti per la costruzione di yacht eleganti, con un occhio di riguardo alla ripresa economica della zona.

Dai rottami dei capannoni incendiati nel 2020 riparte il futuro dell’ area ex Tubimar accogliendo le eleganti linee degli yacht Made in Marche. Il comitato di gestione dell’ Autorità di sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale ha approvato il bando per due lotti produttivi da destinare alle lavorazioni della nautica di lusso per una superficie complessiva di oltre 30.000 metri quadrati. Le aree corrispondono alle superfici dei capannoni devastati dall’incendio nel settembre 2020. Per anni il sito è rimasto nel limbo necessario ad assicurare il corretto svolgimento delle indagini e degli accertamenti da parte dei periti, ma con il via libera degli organi giudiziari era stato possibile nel 2024 cominciare a delineare il futuro del sito, uno snodo nevralgico alle spalle del porto commerciale e vicino alla cantieristica dei Superyacht. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Autorità di sistema portuale di Ancona ha deciso di trasformare l’area ex Tubimar in un hub per grandi e super yacht.

