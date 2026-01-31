Da Eurocar Audi sfila in passerella la gamma più giovane

Questa mattina, l’hangar di Eurocar Bergamo si è trasformato in una passerella. Audi ha presentato la sua gamma più giovane con un evento che ha ricordato una sfilata di moda. Gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino i modelli più recenti, presentati come protagonisti di una vera e propria passerella automobilistica. Un modo originale per mostrare le novità e coinvolgere gli appassionati.

L'hangar Audi di Eurocar Bergamo ha ospitato un Audi Product Show ispirato ai concorsi di eleganza, concepito come una sfilata di moda automobilistica. Al centro della serata la nuova Audi Q3 Sportback, affiancata dalla gamma più giovane del brand. Un evento che ha unito design, tecnologia ed emozione per raccontare il futuro della mobilità Audi. Il profumo dei blasonati «concorsi di eleganza» per automobili ha invaso l'hangar Audi Eurocar – sede di Bergamo (il nuovo nome di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia). A sfilare però, sia pur con il medesimo nobile incedere, è stata la gamma più giovane di sempre del brand Audi che ha tirato la volata alla protagonista della serata: la compatta Audi Q3 Sportback.

