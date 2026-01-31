da conad 147mila euro al salesi

La catena Conad ha raccolto 147 mila euro per l’ospedale Salesi. L’iniziativa, chiamata

CIA-Conad e Conad Adriatico annunciano la raccolta di 147.000 euro a sostegno dell’ ospedale Salesi, a seguito dell’iniziativa "Facciamo sentire il nostro amore" attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Ciò è stato reso possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS). Durante l’operazione, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per i bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

