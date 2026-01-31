Da Conad 147mila euro al Salesi
La catena Conad ha raccolto 147 mila euro per l’ospedale Salesi. L’iniziativa, chiamata
CIA-Conad e Conad Adriatico annunciano la raccolta di 147.000 euro a sostegno dell’ ospedale Salesi, a seguito dell’iniziativa "Facciamo sentire il nostro amore" attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Ciò è stato reso possibile grazie alla generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS). Durante l’operazione, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per i bambini ricoverati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Conad Salesi
Conad ha raccolto 147mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona
Conad ha raccolto 147 mila euro per l’Ospedale Pediatrico “Salesi” di Ancona.
Conad porta a termine raccolta fondi per il Salesi: oltre 147mila euro per l’assistenza pediatrica anconetana
Conad ha concluso la sua campagna di raccolta fondi per l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona.
Ultime notizie su Conad Salesi
Argomenti discussi: Da Conad 147mila euro al Salesi; Conad ha raccolto 147mila euro a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona; Conad raccoglie 147.000 euro a sostegno dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona; Docente di Conservatorio e critico musicale: la Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto.
Conad raccoglie 147.000 euro a sostegno dell'ospedale pediatrico Salesi di Ancona(ANSA) - ANCONA, 30 GEN - Collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d'animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata, i clienti del ... msn.com
Conad raccoglie 147mila euro a sostegno dell'Ospedale Pediatrico "Salesi" ift.tt/HW7NFyn x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.