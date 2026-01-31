La terza stagione di Cuori torna questa sera su Rai 1 con nuovi episodi. Le storie si svolgono nel cuore di Torino negli anni Settanta. Il cast si prepara a coinvolgere il pubblico con vicende ambientate in una città che cambia, tra vecchi ricordi e nuove sfide. La fiction si conferma tra le più viste della stagione, pronta a catturare l’attenzione degli spettatori fin dal primo episodio.

La terza stagione della fiction Cuori torna in prima serata su Rai?1 con nuovi episodi e storie ambientate nel cuore della Torino degli anni Settanta. L’attesa per il ritorno del team di medici dell’ospedale Molinette è finalmente terminata. Dopo lo slittamento dal palinsesto autunnale, Cuori?3 debutterà con un ciclo di dodici episodi che promettono drammi personali, sfide professionali e nuovi rapporti tra i protagonisti. Cuori 3, trama e dove eravamo rimasti. Cuori racconta le vicende personali e professionali di un gruppo di medici pionieri della cardiochirurgia negli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cuori 3, trama, cast, dove e quando vederlo

Approfondimenti su Cuori Stagione3

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CUORI - Stagione 3 (2026) | Promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati

Ultime notizie su Cuori Stagione3

Argomenti discussi: Cuori 3: trama completa, cast, episodi e anticipazioni della prima puntata; Cuori 3 torna su Raiuno: entra Giulio Scarpati nel cast della fiction ambientata a Le Molinette di Torino; Cuori 3, quando esce la nuova stagione della fiction Rai; 'Cuori', torna su Rai 1 con la terza stagione: data, trama, anticipazioni.

Tutto sulla terza stagione di CuoriCuori 3 torna su Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari: trama, data di inizio, cast completo, numero di puntate e dove vederla in streaming su RaiPlay. daninseries.it

Cuori 3: quando esce e quante puntate sono? Anticipazioni sulla fiction di Rai 1Scopri tutti i dettagli su Cuori 3, la nuova stagione della fiction di Rai 1: quando esce, quante puntate sono, la trama e il cast. tag24.it

IN PROGRAMMAZIONE AL CINEMA DI OSTIGLIA QUESTO WEEKEND. ORARI DELLE PROIEZIONI : venerdì 30 ore 21:15 Sabato 31 ore 21:15 Domenica 1 ore 16:00 - 18:30 - 21:15 Trama: 2 Cuori e 2 Capanne, film diretto da Massimiliano Bruno, racconta l - facebook.com facebook