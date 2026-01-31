La nuova stagione di “Cuori” torna su Raiuno, ambientata nel 1974, un anno chiave per l’Italia e la medicina. L’attore Fausto Maria Sciarappa parla di Luciano, il personaggio che interpreta: un uomo rigoroso, che porta dentro di sé un grosso senso di colpa. Sciarappa svela che il personaggio prenderà decisioni difficili, che lo metteranno in cattiva luce. La serie riprende con storie intense, in un periodo di grandi cambiamenti storici e medici.

La fiction Cuori torna su Raiuno con la terza stagione dal 1° febbraio. La storia si sposta nel 1974, un periodo decisivo per l’Italia e per l’evoluzione della cardiologia. Le nuove puntate raccontano un reparto in fermento, dove l’innovazione scientifica si scontra con dilemmi morali e tensioni personali. Entrano in scena tecnologie allora rivoluzionarie, come il polmone d’acciaio, il defibrillatore portatile e un holter realizzato artigianalmente. Si affacciano anche i primi esperimenti di angioplastica, simbolo di una medicina che osa guardare avanti. Tuttavia, più delle macchine, sono le persone a cambiare il corso degli eventi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Cuori 3, intervista esclusiva a Fausto Maria Sciarappa: "Luciano è un personaggio rigoroso, si porta dietro un senso di colpa importante. Prenderà decisioni che lo metteranno in cattiva luce"

Approfondimenti su Cuori 3

Cuori 3, intervista esclusiva a Fausto Maria Sciarappa: Luciano è un personaggio rigoroso

